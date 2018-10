Sanità siciliana, commissari prorogati fino a dicembre

Prorogati sino al prossimo 20 dicembre i commissari della sanità siciliana. La fumata nera è legata ad un possibile errore nel bando regionale pubblicato a maggio che fa slittare il completamento del lavoro da parte della Commissione nominata dalla Regione.

In virtù di ciò vi è la conferma per un altro mese e mezzo per Giovanni Bavetta all’Asp di Trapani, Antonio Candela nell’Asp di Palermo, Gervasio Venuti ad Agrigento, Salvatore Ficarra a Ragusa, Fabrizio De Nicola al Policlinico di Palermo, Giuseppe La Ganga in quello di Messina. Nei grandi ospedali Giovanna Volo all’Arnas Civico, Roberto Colletti agli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, Giulio Santonocito al Garibaldi di Catania.

