"Sinai" del villafranchese Lelio Bonaccorso vince il premio "Andrea Pazienza"

Continua a far parlare di se il giovane villafranchese Lelio Bonaccorso, fumettista conosciuto a livello nazionale e internazionale e con all’attivo importanti collaborazioni con Disney e Marvel. E’ una delle sue più recenti fatiche, “Sinai, la terra illuminata dalla luna”, ad ottenere il prestigioso premio “Andrea Pazienza” elargito nell’ambito del festival “Le strade del paesaggio”. La premiazione avverrà il prossimo 23 settembre, presso il castello svevo di Cosenza.

La storia nasce da un esperienza personale e mira a descrivere culture e tradizioni del Sinai. “Circa due anni fa ho deciso di intraprendere questo viaggio, in compagnia di Fabio Brucini che abitava già da qualche tempo in quella terra –spiega Lelio Bonaccorso- L’idea era di documentare le tradizioni e la cultura del Sinai, le vicende delle popolazioni e i meravigliosi paesaggi proposti. Mi onora ricevere un premio che porta il nome di Andrea Pazienza, che è stato maestro del fumetto italiano, a maggior ragione se questo mi permette di far parlare bene di Messina fuori dalla Sicilia. Un ringraziamento particolare –conclude- va a Rita Malta e Fabio Franchi che mi hanno aiutato e sostenuto nella realizzazione”.

Lelio Bonaccorso, di origine villafranchese, è fumettista, illustratore e insegnante presso la Scuola del Fumetto di Palermo e di Messina. Dal 2009 ha proposto diversi lavori di spessori, nati dalla collaborazione con lo sceneggiatore Marco Rizzo, come il fumetto "Peppino Impastato, un giullare contro la mafia" il cui tema centrale è la legalità o il fumetto “Jan Karski, l'uomo che scoprì l' Olocausto” divenuto un vero e proprio caso nazionale. Le opere di Lelio Bonaccorso sono distribuite in diversi paesi del mondo, tra cui Spagna, Francia, Olanda, Belgio, Usa, Canada, America Latina e Polonia.

Salvatore Di Trapani