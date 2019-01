Scontri alla Caronte. 15 daspo a tifosi del Bari e 3 a tifosi del Messina

MESSINA - Prima il 21 ottobre, poi il 4 novembre. Tifosi del Messina e del Bari se le sono date di santa ragione davanti agli imbarcaderi privati. A ottobre, un piccolo gruppo di messinesi reduce da Torre del Greco, appena sbarcato, se l'è vista con un gruppo di baresi travisati e armati di mazze ed altri oggetti contudenti, reduci da una trasferta a Marsala e in sosta in attesa di imbarcarsi. Brevi minuti di “guerriglia urbana”, subito sedati solo grazie al pronto intervento del personale di polizia presente sul luogo.

La Digos di Messina, con l'aiuto della Digos di Bari, della Polizia Scientifica di Messina e della videosorveglianza, ha individuato 10 baresi e 3 messinesi nei confronti dei quali il questore di Messina, Mario Finocchiaro, ha emesso altrettanti provvedimenti Daspo con durata diversificata, comunque non inferiore a 5 anni e con obbligo di comparizione.

Lo scenario non cambia quando il 4 novembre scorso, sempre tifosi del Bari, provenienti da una trasferta ad Acireale, in attesa di imbarcarsi alla volta di Villa San Giovanni, scesi dai mezzi, si avvicinano con fare minaccioso alle auto di utenti incolonnati in sosta, forse alla ricerca di antagonisti; i poliziotti presenti nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura intervengono per evitare che la situazione degeneri, riuscendo a ristabilire l’ordine, nonostante le reazioni violente dei facinorosi, provvisti di corpi contundenti, fumogeni, artifizi pirotecnici e bombe carta. Anche in questo caso gli investigatori iniziano repentinamente l’attività volta a risalire all’identificazione dei responsabili, individuando 5 ultras pugliesi, nei cui confronti il Questore di Messina emette altrettanti provvedimenti di Daspo sempre della durata non inferiore a 5 anni con obbligo di comparizione.