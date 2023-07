"Fuori dal canone in mezzo ai colli", due poetesse a confronto - Tempostretto

Martedi 25 luglio in programma la presentazione delle sillogi poetiche "A corpo vivo" di Anna Segre e "Interno 51" di Eleonora Scrivo

MESSINA – Nuova iniziativa della Biblioteca regionale di Messina “Giacomo Longo”. Martedi 25 luglio, alle ore 18,00, si svolgerà, all’Arena Tano Cimarosa di Don Minico, sui Colli S. Rizzo, la presentazione delle sillogi poetiche “A corpo vivo” di Anna Segre e “Interno 51” di Eleonora Scrivo. Un viaggio nel labirinto dei pensieri e nell’amore. Alla manifestazione culturale, intitolata “Fuori dal canone in mezzo ai colli”, interverrà la direttrice della Biblioteca Tommasa Siragusa (nella foto), che porgerà i saluti istituzionali e introdurrà la tematica.

In programma un contributo del giornalista Domenico Interdonato, presidente dell’Ucsi – Unione cattolica stampa italiana per la Sicilia. Modererà il dialogo poetico tra le due autrici il professore Roberto Sciarrone, Phd in History of Europe, dell’Università Sapienza di Roma. Il reading sarà impreziosito dalle letture dell’attrice Giuditta Gambieri.