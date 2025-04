Furci. Al “Pugliatti” un incontro dei Lions sull’importanza della donazione

Approfondite in maniera chiara tre diverse forme di donazione

FURCI – “Un dono per la vita” è stato il tema di un incontro organizzato dal Lions Club di S. Teresa e rivolto alle quinte classi della sede associata di Furci dell’Iiss “Salvatore Pugliatti” di Taormina. Esperti hanno approfondito in maniera chiara ed esaustiva tre diverse forme di donazione: sul midollo osseo, il dott. Leonardo Racco ha esposto i più recenti risultati della ricerca scientifica e le nuove tecniche indolori; sulla donazione degli organi è intervenutoil dott. Roberto Crisafulli, autorevole testimonial del proprio percorso umano e di paziente; infine, sulla donazione del sangue ha relazionato il dott. Maurizio Provenzano, portando la propria pluriennale esperienza anche come co-fondatore e primo presidente dell’Abal (Associazione pro Bambini e Adulti Leucemici) di Messina.

È intervenuta anche la dott.ssa Carmela Luparello, nefrologo, che ha voluto testimoniare agli studenti i rapidi interventi necessari per potere salvare la vita di qualcuno nel momento della disponibilità di organi da trapiantare. Il significato profondo dell’evento è stato sottolineato dalla prof.ssa Rosaria Ucchino, la quale ha ricordato l’alunno Adriano Aloisi, purtroppo scomparso qualche mese fa per una leucemia acuta. La presidente del Club santateresino, avv. Sandra Crisafulli, ha espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’incontro, mirato a far comprendere al giovane pubblico l’importanza della donazione come atto d’amore e di solidarietà per la vita.