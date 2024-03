Furci Siculo: cavalcavia chiuso da mesi, scuole in tilt. Interrogazione in Consiglio

I consiglieri di minoranza: "Disagi e pericoli per studenti e cittadini. Chiediamo maggiore sicurezza e segnaletica adeguata"

FURCI – I cittadini di Furci Siculo si trovano da mesi ad affrontare la chiusura del cavalcavia autostradale che collega via Spinelli a via delle Mimose. I lavori, iniziati a ottobre 2023 e originariamente previsti per concludersi a novembre, sono ancora in corso, causando notevoli disagi nella zona. La situazione è particolarmente critica per le scuole presenti nell’area, che includono istituti di ogni ordine e grado (dall’infanzia alle superiori). Durante gli orari di entrata e uscita degli studenti, si verificano ingorghi stradali e situazioni di pericolo, aggravate dalla presenza di veicoli parcheggiati in divieto e dalla mancanza di una segnaletica adeguata.

“Preoccupati per la sicurezza degli studenti”

Preoccupati per la sicurezza degli studenti e dei cittadini, un gruppo di consiglieri comunali ha presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta Comunale. Le richieste includono spiegazioni sui motivi del ritardo nei lavori e l’indicazione di una data per la riapertura del cavalcavia, oltre a un maggiore controllo della viabilità da parte della Polizia Municipale durante gli orari scolastici. Si chiede anche un miglioramento della segnaletica stradale e il divieto di transito per i mezzi pesanti nel tratto interessato.

“L’argomento sia inserito nella prossima riunione del Consiglio”

I consiglieri hanno altresì richiesto al presidente del Consiglio di includere l’argomento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale per un confronto diretto con l’Amministrazione. La chiusura del cavalcavia a Furci Siculo si protrae da troppo tempo, generando disagi e rischi per la cittadinanza. Le segnalazioni dei cittadini sui social media documentano le criticità della situazione, mentre il servizio di trasporto scolastico è fortemente compromesso. Si auspica un intervento tempestivo da parte dell’Amministrazione Comunale per ripristinare la normalità nella viabilità di Furci Siculo.