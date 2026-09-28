Furci Siculo, il 16enne accoltellato. Arrestato un 18enne

E' accusato di tentato omicidio

Nella nottata, a Furci Siculo, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 18enne, ritenuto responsabile di “tentato omicidio”.

L’arresto è scaturito da un intervento eseguito dai militari nella tarda serata di ieri, quando una passante aveva segnalato al 112 un acceso diverbio tra alcuni giovani all’interno della villa comunale di Furci Siculo.

I preliminari accertamenti fatti sul posto dai Carabinieri delle Stazioni di Santa Teresa di Riva e Giardini Naxos hanno consentito di apprendere che – poco prima, per cause in corso di accertamento – si era verificata una violenta lite tra alcuni ragazzi, nel corso della quale uno dei partecipanti avrebbe sferrato alcuni fendenti all’indirizzo di un altro.

Gli ulteriori approfondimenti – eseguiti subito sulla base di quanto acquisito dalle persone informate sui fatti, nonché delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona – hanno poi consentito di identificare il presunto aggressore, che è stato rintracciato subito dopo in casa sua e arrestato.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato posto ai domiciliari in attesa di decisione del giudice.