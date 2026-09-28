 Messina. Furto al locale Shanghai Sushi & Fusion, arrestato 24enne

Messina. Furto al locale Shanghai Sushi & Fusion, arrestato 24enne

Redazione

Messina. Furto al locale Shanghai Sushi & Fusion, arrestato 24enne

lunedì 28 Settembre 2026 - 13:20

Grazie alla videosorveglianza, i carabinieri hanno rintracciato e fermato il giovane

Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno individuato e rintracciato un 24enne messinese, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, poco prima, aveva preso di mira il locale Shanghai Sushi & Fusion, infrangendo la vetrina d’ingresso utilizzando un martelletto per introdursi all’interno e compiere il raid.

L’operazione lampo dei militari dell’Arma si è basata sull’immediata analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Grazie ai filmati, i carabinieri sono riusciti a identificare rapidamente il responsabile e a mettersi sulle sue tracce, rintracciandolo poco dopo lungo una via limitrofa. Durante le fasi del controllo, il giovane è stato sorpreso e bloccato mentre tentava di disfarsi dell’utensile utilizzato per infrangere i vetri.

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