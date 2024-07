Furci Siculo immersa per 4 giorni nel clima magico della musica jazz

Si è chiusa la quarta edizione di "Un mare di arte e cultura". Musicisti di fama internazionale per valorizzare il territorio

Si è conclusa domenica 21 luglio la quarta edizione di “Un mare di arte e cultura”, manifestazione alla sua quarta edizione, che si è tenuta dal 18 al 21 luglio 2024 a Furci Siculo, tra la spiaggia e la piazza Sacro Cuore. Il concerto finale, dal nome “Un mare di arte e cultura – Creative Ensemble”, ha visto sul palco ben 9 musicisti con un quartetto d’archi (violino, viola e violoncello) suonare insieme a batteria, piano, contrabbasso, sax e vibrafono.

Una quattro giorni con tanti appuntamenti suddivisi tra l’alba, il tramonto e la sera, sotto la direzione artistica di Carmelo Coglitore, artista di respiro internazionale e didatta, di Fabio Raspa, proprietario della libreria Mondadori Point di Furci Siculo e Alessandro Niosi, presidente dell’Associazione musicale Città di Furci Siculo con il patrocinio del Comune di Furci Siculo e dell’Assessorato alle autonomie locali e alla funzione pubblica della Regione Sicilia che ha riconosciuto il suo contributo alla manifestazione.

Carmelo Coglitore e Pasquale Mirra

Un’edizione che, come ha detto il direttore artistico Carmelo Coglitore, “è andata oltre le aspettative. Quello che era un mio sogno, una mia visione di quando mi affacciavo sul mare da casa mia, non solo si è concretizzato, ma è diventato un vero e proprio punto di riferimento nella riviera jonica per quanto riguarda la musica jazz. L’avevamo chiamata volutamente “un mare di arte e cultura”, quando l’abbiamo pensata, non solo per la vicinanza al nostro bellissimo mare, ma anche perché volevamo fosse “un mare” di cose. E così è stato. Sono stati 4 giorni intensi, in crescendo e vedere la piazza piena ogni sera, ancora di più nell’ultima serata, è stato stupendo”.

I numeri di “Un mare di arte e cultura” 2024

Ecco i numeri di questa quarta edizione:

4 giorni di musica

3 concerti all’alba

4 concerti serali

21 musicisti sul palco all’alba e in piazza

19 strumenti protagonisti (sax, clarinetto, pianoforte, tromba, trombone, chitarra, contrabbasso, batteria, piano synth, chitarra battente, cajon, percussioni, arpa, fisarmonica, vibrafono, violino, viola, violoncello, batteria)

3 tramonti in spiaggia con body percussion a cura di Stefano Baroni

Gli artisti coinvolti

Questi i nomi degli artisti che si sono alternati sul palco: Carmelo Coglitore (sax e clarinetto), Luciano Troja (pianoforte), Cristiana Minasi (voce recitante), Fabrizio Puglisi (pianoforte e piano synth), Giacomo Tantillo (tromba), Domenico Caliri (chitarra), Tony Cattano (trombone), Carmelo Venuto (contrabbasso), Francesco Cusa (batteria), Francesco Loccisano (chitarra battente), Tonino Palamara (cajon e percussioni), Deborah Ferraro (arpa), Marianna Costantino (voce), Pierpaolo Petta (fisarmonica), Pasquale Mirra (vibrafono), Giovanni Alibrandi (violino), Valerio La Torre (violino), Daniele Testa (viola), Antonio Pizzi (violoncello), Marcello Conti (Piano), Federico Saccà (batteria).

Francilia: “Raggiunto un livello altissimo”

“Una manifestazione che è stata un momento magico per la nostra comunità e siamo convinti lo sarà anche il prossimo anno”, ha aggiunto il sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia. “Abbiamo raggiunto un livello altissimo, ci onora avere qui nel nostro territorio e in tutto il comprensorio tantissimi artisti di fama internazionale. Per fare tutto questo abbiamo collaborato con tante realtà sul territorio che sono state fondamentali. Inoltre è stato fondamentale l’apporto dell’assessorato alle autonomie locali della Regione Sicilia. Abbiamo bisogno di tali eventi per valorizzare questo territorio e innamorarcene ancora di più”.

“Orgogliosa di aver creduto alla “vision” del maestro Coglitore. Per quattro splendidi giorni la nostra bella Furci sembrava una città in riva al Mississippi, con la magia del jazz a incantare e rendere unica l’atmosfera. Grazie a tutti coloro che hanno permesso a realizzazione di questa rassegna musicale che non ha eguali nel nostro comprensorio e che proietta Furci nei circuiti culturali di spessore”, ha detto Rosanna Garufi, assessore alla Cultura del Comune di Furci Siculo.