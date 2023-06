Furci Siculo. Nominata la Giunta, ufficialmente al via il Francilia bis - Tempostretto

Tutti gli assessori si dimetteranno dal Consiglio lasciando spazio ai candidati non eletti

FURCI – Nessuna novità. Il Francilia bis sarà composto dagli stessi assessori che avevano chiuso la scorsa legislatura. Questa mattina è arrivata l’ufficializzazione. Oltre ai designati Giovanni Catania e Rosanna Garufi, il sindaco Matteo Francilia ha nominato assessori Daniela Mercurio e Agatino Pistone. I quattro, tutti tra i più votati, si dimetteranno dal Consiglio, lasciando spazio ai non eletti Marco Finocchio, Pietro Trimarchi, Sara Gasco e Giuseppe Carnabuci. La presidenza dell’assemblea cittadina toccherà a Giovanni Curcuruto, capogruppo di maggioranza sarà Carola Foti.

La distribuzione delle deleghe

Quanto alle deleghe, Mercurio sarà nuovamente vicesindaco e si occuperà di Bilancio, Finanze e Tributi, Contenzioso, Risorse umane e Servizio civile. Agatino Pistone ha ricevuto le deleghe a a Polizia municipale, Decoro urbano e verde pubblico, Mobilità, Viabilità, Trasporto, Manutenzione, Cimitero, Acquedotto, Artigianato, Approvvigionamento energetico e idrico. Giovanni Catania dovrà occuparsi di Sport, Turismo, Spettacolo, Grandi Eventi, Commercio e Attività produttive, Fiere e Mercati, Protezione civile. Infine, Rosanna Garufi ha ricevuto le deleghe di Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi sociali, Risorse educative; Formazione professionale, Musei, Biblioteche, Pari opportunità, Politiche per l’integrazione, Politiche comunitarie, Politiche del Lavoro e dell’occupazione. Urbanistica, Lavori Pubblici e Rapporti con le istituzioni sono invece le deleghe che il sindaco Francilia ha tenuto per sé. “Questa mattina – ha dichiarato Francilia – ho nominato la Giunta, conferite le deleghe, nominato il vicesindaco e dopo il giuramento immediatamente tutti al lavoro per i furcesi. Avanti insieme”.

