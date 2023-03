Questa mattina allo svincolo di Villafranca. Il mezzo trasportava materiale elettrico

VILLAFRANCA – Momenti di apprensione questa mattina, poco dopo le 7, allo svincolo di Villafranca dove, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco un furgone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Il mezzo trasportava attrezzature elettroniche, e procedeva sull’A20 al casello Divieto in direzione Palermo.