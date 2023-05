Furnari, estorsione dopo furto di droga, in carcere 34enne - Tempostretto

La giustizia presenta il conto e l'uomo sconterà in carcere la condanna definitiva a 4 anni

FURNARI – Sconterà oltre 4 anni in cella il 34enne arrestato a Furnari per estorsione ai danni di un giovane del posto. Una vicenda risalente al 2018 che aveva portato al fermo dell’uomo, condannato adesso in via definitiva. I carabinieri della stazione locale hanno quindi bussato alla sua porta per condurlo dietro le sbarre del carcere di Gazzi, dove resterà fino a quando avrà finito di scontare la pena residua, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Messina.

L’indagine era scattata 5 anni fa quando il giovane aveva denunciato le pressanti richieste del 34enne che lo aveva minacciato per avere mille euro. Precedentemente il ragazzo gli aveva già consegnato altre 500 euro. Appostandosi, i militari hanno colto sul fatto l’estortore, ammanettandolo mentre cercava di ottenere il denaro. E’ poi venuto fuori che l’uomo pretendeva il denaro come “risarcimento” per aver subito il furto di una partita di marijuana. Adesso