Palazzo Formento in vendita, quale futuro per il gioiello del Ringo?

Lo storico edificio di viale della Libertà a Messina attende una svolta

MESSINA – Da anni simbolo dell’abbandono nel cuore dello storico rione Ringo, Palazzo Formento cerca un nuovo proprietario. L’antico edificio situato al civico 365 di viale della Libertà, a due passi dalla chiesa di Gesù e Maria del Ringo, è comparso tra i portali di compravendita immobiliare. Un passaggio che potrebbe finalmente segnare un cambio di rotta per un bene monumentale da tempo al centro di allarmi, segnalazioni e proteste del quartiere.

Sopravvissuto ai grandi eventi sismici del 1783 e del 1908, oltre che alle distruzioni della Seconda guerra mondiale, lo storico palazzo del Settecento ha rischiato più volte di cedere sotto i colpi del tempo e dell’incuria. Negli anni passati le cronache cittadine si sono occupate a più riprese della struttura, sottoposta a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza fin dal 1991: dai distacchi di calcinacci che minacciavano i passanti lungo il marciapiede, fino ai moniti delle confraternite locali per la vicinanza strutturale con la sacrestia della chiesetta del Ringo.

Le condizioni di degrado del bene, articolato su più livelli e dotato di un giardino interno, avevano spinto residenti, associazioni ed esponenti politici a chiedere a gran voce la messa in sicurezza e persino un’acquisizione al patrimonio pubblico per destinarlo a fini culturali o museali.

L’inserimento dell’immobile nel mercato privato apre adesso un interrogativo sul destino del complesso: la speranza della comunità locale è che si possa favorire un restauro conservativo in grado di restituire decoro, sicurezza e valore architettonico a uno dei pochissimi lembi di memoria storica rimasti intatti nel quartiere nord della città.

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