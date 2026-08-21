Vulcano, il pontile aliscafi è entrato in funzione dopo 11 anni di attesa

Da ieri è operativo. Il sindaco di Lipari Gullo aveva chiesto di posticipare perché manca la copertura necessaria per proteggere i passeggeri

VULCANO – Finalmente in funzione il pontile aliscafi a Vulcano, nelle Isole Eolie. Da ieri è operativo, come ha stabilito l’Autorità marittima.

Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo aveva chiesto di posticipare perché manca la copertura necessaria per proteggere i passeggeri dal sole e da ogni elemento ambientale. Allo stato attuale si rimedia con gazebo e ombrelloni ma l’obiettivo dell’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità è quello di intervenire sul piano strutturale.

Amata: “Importanza strategica del pontile per turismo e Protezione civile”

Così l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata: Siamo finalmente giunti a un traguardo tanto atteso: l’entrata in servizio del nuovo pontile aliscafi a Vulcano. Dopo undici lunghi anni, questo approdo segna una rinascita per l’isola, dopo la distruzione del vecchio pontile da parte della nave Novelli. Ho seguito con grande attenzione i lavori e ringrazio il mio collega assessore Aricò che è riuscito a garantire che questa infrastruttura fosse completata nel più breve tempo possibile. Il nuovo pontile non solo rappresenta una risorsa fondamentale per il trasporto marittimo, ma ha anche un’importanza strategica in caso di emergenze legate alla Protezione civile e per il nostro turismo”.

Soddisfatto anche Pino Galluzzo, deputato di Fratelli d’Italia all’Ars: “Fondamentale è stato l’assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità guidato da Alessandro Aricò, con il quale sono stato in costante contatto per seguire l’iter. Occorrerà realizzare anche una copertura per i passeggeri in attesa. Tuttavia, condivido la decisione di fare entrare fin da subito in servizio il nuovo e tanto atteso pontile”.