 Furto al Museo, altre 2 opere di Antonello trovate da una famiglia in strada. Mancano sempre le 4 tavole

Furto al Museo, altre 2 opere di Antonello trovate da una famiglia in strada. Mancano sempre le 4 tavole

Marco Olivieri

Furto al Museo, altre 2 opere di Antonello trovate da una famiglia in strada. Mancano sempre le 4 tavole

domenica 16 Agosto 2026 - 10:30

Altri due pezzi del Polittico rispetto a quelli rubati. Ieri sera la segnalazione a Messina, mentre la città era presa dalla Vara. I ladri non avevano quindi preso solo 4 pezzi

MESSINA – I ladri del furto di Ferragosto avevano prelevato altre due opere di Antonello da Messina al Museo regionale “Accascina”. Ma non sono arrivati in tempo a prenderle. Dopo il colpo, che dovrebbe essere avvenuto alle 21.50, mentre ieri sera tutta la città era presa dalla processione della Vara, una famiglia, ma diversi passanti hanno notato la scena, ha scoperto due tavole di Antonello su un muretto del museo. Da qui la segnalazione al 112. Si tratta di due tavole laterali con i santi Benedetto e Gregorio, che avrebbero completato il Polittico.

Opera Antonello lasciata in strada dai ladri, furto al Museo regionale di Messina

Rimangono le opere rubate

Di fatto, i ladri sono riusciti a prendere tre tavole su cinque del Polittico di San Gregorio, considerata una delle maggiori opere del Quattrocento, e la tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino e un francescano orante, sul recto, e il Cristo in pietà sul verso. Quest’ultima tavoletta, ritenuta opera giovanile, era stata acquistata da Christie di Londra e tenuta in una teca blindata.

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