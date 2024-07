G7 Villa San Giovanni, Tajani: “ci impegneremo per la sostenibilità ambientale del commercio”

La giornata si chiuderà con una visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria, che ospita i Bronzi di Riace

VILLA SAN GIOVANNI – “Il commercio può diventare sempre di più uno strumento di dialogo globale”. La dichiarazione è quella del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione dell’apertura del G7 in Calabria, regione dalla quale “può partire un messaggio di pace e dialogo” riferendosi all’attentato a Trump. “Ci impegneremo sulla questione fondamentale della sostenibilità ambientale del commercio. Vogliamo rendere più sicuri i nostri sistemi economici”, affrontando le sfide globali emergenti come quella dell’intelligenza artificiale, settore in cui l’Ue “è all’avanguardia”.

I partecipanti sono: per il Canada Mary Ng, ministro della Promozione all’Esportazione, del Commercio Internazionale e dello Sviluppo Economico; per la Francia Claire Cheremetinski, Vice Direttrice Generale della Direzione generale del Tesoro per la Germania Robert Habeck, Vice Cancelliere e Ministro Federale dell’Economia e della Sicurezza del Clima; per il Giappone, Yoko Kamikawa, Ministro degli Affari Esteri e Takeshi Ken Saito, Ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria; per il Regno Unito, Jonathan Reynolds, Segretario di Stato britannico per il Commercio e le Imprese; per gli Usa Mariá Pagán, Vice Rappresentante del Commercio e Capo Missione a Ginevra; per l’ Ue Valdis Dombrovskis, Vice-Presidente Esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per il Commercio; per la Corea del Sud, Keonki Roh, Vice Ministro della negoziazione commerciale; per il Brasile Márcio Elias Rosa, Segretario esecutivo del Ministero dello Sviluppo, dell’Industria, del Commercio e dei Servizi, per il Vietnam Nguyễn Hồng Diên, Ministro dell’Industria e del Commercio, per l’India Piyush Goyal Ministro del Commercio e dell’Industria, per la Nuova Zelanda Todd McClay, Ministro per il Commercio e per l’Agricoltura; per laTurchia Ömer Bolat Ministro del Commercio, per il Kenya Alfred Ombudo K’Ombudo Vice Ministro del Commercio, per l’Ocse il segretario generale Mathias Cormann, per il Wto la direttrice generale Ngozi Okonjo-Iweala, per il Cile Sofia Boza Martinez, Rappresentante Permanente del Cile presso Wto. Al vertice del G7 Commercio in Calabria, anche India, Brasile e Turchia.

Prima della riunione del Commercio, e alla cerimonia di benvenuto e alla foto di famiglia, una visita al Porto di Gioia Tauro, primo in Italia per traffico merci e l’ottavo in Europa, dove Tajani presenterà ai colleghi anche l’iniziativa umanitaria Food for Gaza. Ci sarà poi un incontro tra i ministri del G7 ed i B7 (le comunità imprenditoriali) e una sessione allargata ai Paesi outreach. La giornata si chiuderà con una visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria, che ospita i Bronzi di Riace.