Gal Tirreno – Eolie, in arrivo quasi 3 milioni per il prossimo quinquennio

A Milazzo uno dei primi incontri del Gal Tirreno – Eolie, incentrato sulla programmazione delle opere per il quinquennio 2024/2029

MILAZZO – Il Gal Tirreno – Eolie si prepara ad investire quasi 3 milioni di euro tra il 2024 e il 2029 puntando tutto su turismo e sviluppo del territorio. A Milazzo, Comune capofila del Gal, il primo di tanti incontri destinati ad avviare la nuova fase programmatica del territorio.

All’incontro hanno presenziato il sindaco di Milazzo Pippo Midili, il responsabile dell’Ufficio Piano del Gal, Luigi Amato, il responsabile amministrativo-finanziario, Piero David. Presenti anche il presidente dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo Giovanni Mangano, il presidente della Fondazione Lucifero Franco Scicolone, il sindaco di San Pier Niceto Domenico Nastasi e i rappresentanti dell’imprenditoria privata.

«In questi anni -ha dichiarato Midili nel corso della riunione- si è lavorato bene non solo con le risorse della Regione, ma anche intercettando altri fondi che hanno permesso di supportare progetti e iniziative sia da parte degli enti locali (Milazzo ha ricevuto il finanziamento per tre progettualità) sia dei privati. Anche se, mi auguro che per il futuro possa aumentare dalle nostre parti la cultura d’impresa e soprattutto i giovani si mettano in gioco approfittando delle opportunità economiche offerte dal Gal».

Il responsabile amministrativo – finanziario, Piero David, ha poi anticipato che la nuova programmazione del Gal si svilupperà in due fasi puntando sulla rilevazione delle

esigenze per poi passare alla pianificazione vera e propria che interesserà interventi incentrati sul turismo, sull’innovazione, sulla biodiversità, sull’inclusione e sulla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico legato al territorio.