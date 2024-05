Savoca. Palestra, sala mensa e aula informatica: il plesso scolastico di Rina cambia volto

Il sindaco Stracuzzi: "Abbiamo consegnato ai nostri alunni una scuola moderna, funzionale e sicura"

SAVOCA – Il plesso scolastico di Rina, che ospita la scuola primaria e secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo di S. Teresa, cambia volto grazie agli interventi eseguiti dall’Amministrazione comunale di Savoca per ristrutturare e adeguare sismicamente l’intera scuola e la palestra. Realizzata anche la sala mensa con i fondi del Pnrr.

I nuovi ambienti sono stati inaugurati alla presenza del sindaco Massimo Stracuzzi, del vice sindaco Maria Carmela Miuccio, degli assessori Simona Gentile, Giuseppe Natalino Trimarchi e Sergio Trimarchi, del presidente del Consiglio comunale Marica Piazza, del vice presidente del Consiglio Onofrio Triolo, dei consiglieri, della dirigente scolastica Enza Interdonato e di numerosi genitori, la palestra comunale e la mensa scolastica.

Entusiasti gli studenti che tornano così a poter utilizzare una palestra dotata di nuove attrezzature e tappetino di ultima generazione, nonché di impianto di climatizzazione, in piena sicurezza grazie alla realizzazione di paracolpi laterali, all’adeguamento sismico e ai nuovi infissi.

La nuova palestra di Rina

“Le opere eseguite hanno riguardato anche la realizzazione di un nuovo locale per la mensa completo di arredi, una altrettanto nuova aula informatica, i servizi igienici ristrutturati – commenta il sindaco Massimo Stracuzzi – ed ancora l’area esterna e quella dedicata al parcheggio, il tutto nell’ottica di consegnare ai cittadini una scuola moderna, funzionale, sicura, ma anche colorata ed accogliente dove i ragazzi potranno non solo imparare ma anche allenarsi, divertirsi e vivere la scuola come un ambiente familiare. Ringrazio l’Amministrazione e l’ufficio tecnico comunale, le imprese esecutrici e i tecnici incaricati per l’impegno profuso al fine di garantire sempre maggiori servizi alla collettività”.

“Un lavoro di squadra che oramai da anni porta avanti l’amministrazione savocese con la ristrutturazione dei beni comunali per offrire garanzie, efficienza e possibilità ai cittadini – specifica il vice sindaco Maria Carmela Miuccio – iniziando proprio dalle scuole dove si formano i bambini ed i ragazzi che meritano di crescere in ambienti sicuri ed adatti alle loro esigenze”.