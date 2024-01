Galati Mamertino, verso la Cittadella dello Sport - Tempostretto

Più di 400 mila euro per la cittadella sportiva d'alta quota. Ecco il progetto

MESSINA – Ci sono i fondi per l’ampliamento degli impianti sportivi di Rafa. Galati Mamertino è infatti tra i pochi centri dei Nebrodi che si è assicurato il finanziamento dei progetti di rifacimento delle strutture sportive. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato al Comune 438.394,20 euro per il progetto presentato all’interno del bando “sport e periferie 2023”.

L’importo è destinato alla sistemazione dell’area sportiva di contrada Rafa con la realizzazione di un polo sportivo polifunzionale- L’idea degli amministratori è che diventi una vera e propria cittadella dello sport ai piedi del sentiero naturalistico del Catafurco e della “Grande Panchina”

Palasport e area polifunzionale

“Mentre si sta lavorando alacremente con i nostri uffici e con quelli del Governo centrale (finanziatore dell’opera) per sbloccare la complessa situazione relativa al nuovo Palasport di località Rafa, giunge questa positiva notizia che premia gli sforzi dell’amministrazione, che ha lavorato a trasformare storicamente e per sempre l’offerta turistico-ricettiva legata allo sport del comune di Galati Mamertino”, commenta il sindaco Vincenzo Amadore.

Il progetto prevede un campo polivalente (basket, pallavolo, tennis) con pavimentazione sportiva di ultima generazione e la ristrutturazione del corpo spogliatoi con interventi di efficientamento energetico che va ad arricchire l’offerta già preesistente che annovera la rinnovata piscina comunale, il campo da padel e l’area fitness nei pressi della pineta comunale.

Il nuovo campo di calcetto a Rafa

Negli ultimi giorni dell’anno, inoltre, il comune ha incassato anche il finanziamento della riconversione e messa a norma del campo di calcetto per l’importo complessivo di 247 mila euro. I fondi serviranno per la demolizione del campo esistente, attualmente rialzato di circa 40cm e non accessibile ai disabili, e scavi, la realizzazione della struttura di base e del sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane, la messa a terra delle panchine a bordo campo, la collocazione del manto erboso, della rete e dell’impianto di illuminazione, infine la ristrutturazione del blocco spogliatoi. Nel ringraziare l’assessore Elvira Amata per il finanziamento regionale, il primo cittadino di Galati Mamertino guarda a questi progetti come ad azioni volte a contrastare lo spopolamento.