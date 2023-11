Galatro. Danneggiano una panchina con un petardo, denunciati tre minorenni - Tempostretto

I carabinieri, attraverso i video delle telecamere presenti sul posto hanno individuato il momento preciso del danneggiamento

GALATRO – I carabinieri sono intervenuti per il danneggiamento di una panchina in piazza della Chiesa della Santissima Madonna della Montagna a Galatro, e in breve tempo hanno dato un nome ai responsabili. E’ bastato estrapolare e visionare i file delle telecamere presenti sul posto, ed i militari hanno individuato il momento preciso del danneggiamento effettuato in pieno giorno con un petardo, riconoscendo cosi i responsabili in tre minorenni, tutti di Galatro, di età compresa tra i 14 e 17 anni. L’intervento mirato e attento operato dai Carabinieri di Galatro ha permesso così la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dei tre ragazzini.