Galleria Calavà, lavori al 50 %. Obiettivo riapertura a inizio novembre FOTO

Il rivestimento sarà concluso entro il 27 ottobre, poi ci sono altre lavorazioni

“Siamo arrivati a metà intervento, si sta accelerando il più possibile”. La responsabile unica del procedimento, l’ing. Giulia Ilacqua, fa il punto sui lavori all’interno della galleria Calavà, chiusa dallo scorso 5 settembre, quando un camion ha preso fuoco.

“Si sono raggiunte temperature elevatissime – spiega – e si sono creati danni che normalmente richiederebbero mesi di lavoro”.

I lavori in corso

Subito dichiarata la somma urgenza, avviate le indagini e le opere. Cosa si sta facendo ora? “Viene collocata – spiega ancora l’ing. Ilacqua – una rete elettrosaldata con ancoraggi inghisati nella parte stabile. Poi si procede al ripristino del rivestimento con calcestruzzo spruzzato. Contiamo di poter ultimare il rivestimento entro la fine della prossima settimana (cioè entro il 27 ottobre, ndr), poi bisognerà provvedere a illuminazione, videosorveglianza, tappetino di usura e prove di resistenza”.

Ecco perché, nella migliore delle ipotesi, si arriverà a inizio novembre.

Circolazione a fasce orarie

Nel frattempo la circolazione è consentita a fasce orarie: dalle 8.30 alle 13 doppio senso solo per le auto, con divieto per i mezzi pesanti; dalle 13 alle 22, per tutti, senso unico in direzione Palermo, quindi con uscita obbligatoria a Brolo in direzione Messina; dalle 22 alle 8.30, per tutti, senso unico in direzione Messina, quindi con uscita obbligatoria a Patti in direzione Palermo.