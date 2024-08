Galleria Letojanni, di nuovo lavori in autostrada: le carreggiate saranno chiuse a turno

Dal 2 al 27 settembre circolazione parzializzata con la chiusura delle corsie d'emergenza, di marcia o di sorpasso a seconda delle esigenze

MESSINA – Con una breve nota, il Cas ha comunicato che dalle 6 del 2 settembre alle 20 del 27 settembre, la carreggiata in corrispondenza della Galleria Letojanni sarà parzializzata. Alternativamente saranno chiuse la corsia d’emergenza, quella di marcia o quella di sorpasso, a seconda delle esigenze per poter eseguire i lavori di messa in sicurezza del “nastro autostradale”, nel tratto di A18 Messina-Catania compreso tra il km 32+000 e il km 34+000, in entrambe le direzioni. Sarà istituito il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità sarà di 60 km/h.