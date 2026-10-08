 Galleria San Jachiddu, via libera al progetto da 683 mila euro per asfalto e sicurezza

Galleria San Jachiddu, via libera al progetto da 683 mila euro per asfalto e sicurezza

Marco Ipsale

Galleria San Jachiddu, via libera al progetto da 683 mila euro per asfalto e sicurezza

giovedì 08 Ottobre 2026 - 08:30

Prevista la riqualificazione e la messa in sicurezza del tunnel tra Giostra e Annunziata

Approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della galleria San Jachiddu e delle relative rampe di svincolo che uniscono il viale Giostra con il viale Annunziata. Il provvedimento stanzia complessivamente 683mila euro interamente coperti con fondi del bilancio comunale.

Interventi mirati per superare le criticità stradali

Il progetto punta a superare le criticità accumulate nel tempo a causa dell’usura e del transito veicolare intenso, programmando un intervento radicale che prevede la rimozione completa dei vecchi delimitatori flessibili in gomma, ormai ammalorati e privi della funzionalità originaria. Verrà quindi fatta la scarifica della pavimentazione stradale esistente e la successiva stesa di un nuovo tappetino d’asfalto ad alta aderenza sia all’interno della galleria che lungo le rampe di raccordo, completando l’opera con il rifacimento totale della segnaletica orizzontale e verticale per elevare i livelli di visibilità notturna e di sicurezza per gli automobilisti.

Il cronoprogramma e la gestione delle fasi operative

Gli atti tecnici, redatti dal geometra Salvatore Grillo in qualità di responsabile unico del progetto, inquadrano l’intervento nell’ambito delle opere di manutenzione finalizzate alla tutela della pubblica incolumità stradale. Ora il Dipartimento Servizi Tecnici è stato autorizzato a procedere con l’elaborazione del progetto esecutivo e con l’attivazione di tutte le procedure di gara necessarie all’affidamento dei lavori.

Il cronoprogramma prevede tra novembre e dicembre 2026 l’affidamento dei lavori e la stipula del contratto. L’effettiva esecuzione degli interventi sul campo dovrebbe concentrarsi a cavallo tra dicembre 2026 e febbraio 2027, mentre le fasi conclusive dedicate ai collaudi sono programmate per il mese di marzo 2027.

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