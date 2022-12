Galleria Telegrafo chiusa. Svincolo di Villafranca aperto in entrata - Tempostretto

Solo per le auto, non per i mezzi pesanti. Respirano Villafranca e Saponara, resta il problema a Messina Nord

L’uscita di Villafranca aperta alle auto in senso inverso, cioè in entrata. E’ questa la decisione adottata dal Cov, il Comitato operativo viabilità, dopo sopralluogo, per lenire i disagi derivanti dalla chiusura della galleria Telegrafo. Chiusura che si protrarrà almeno per le prossime due settimane.

Da Villafranca, all’incrocio con la strada statale 113, si potrà imboccare in salita la bretella di uscita che al momento è “vuota”, vista la chiusura del tratto autostradale tra Giostra e Villafranca.

Subito gli interventi necessari

Una volta arrivati in autostrada, si dovrà fare una mini inversione per proseguire in direzione Palermo. Saranno necessari, ovviamente, divisori e altri dispositivi di sicurezza per separare il traffico rispetto a quello proveniente da Messina. Gli interventi sono in programma domattina, quando verrà comunicata la data di apertura.

Sì per le auto, non per i mezzi pesanti

Il provvedimento sarà valido solo per le auto, non per i mezzi pesanti, ma sarà comunque una manna dal cielo per Villafranca e Saponara, dove in questi giorni si sta riversando l’intero traffico autostradale proveniente da Messina in direzione dello svincolo di Rometta, il primo utile in direzione Palermo, visto che quello di Villafranca ha solo l’uscita in direzione Palermo e l’ingresso in direzione Messina. In questo modo, invece, si potrà imboccare l’autostrada da Villafranca.

Resta il problema per Messina Nord

Resta il problema per Messina Nord, perché l’ultima uscita disponibile rimane quella di Giostra e, a quel punto, i mezzi diretti verso il Tirreno hanno tre alternative: San Michele; i Colli; la litoranea. In tutti e tre i casi il percorso è allungato di molto rispetto a quello autostradale.

