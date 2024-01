Gallico Gambarie, Cannizzaro(FI): “Il merito di Falcomatà è pari allo zero”

"Nel vano tentativo di riscattare un’immagine ormai avariata, il sindaco Falcomatà è in preda ad un vero e proprio delirio"

REGGIO CALABRIA – E’ scontro politico sulla Gallico-Gambarie. Infatti dopo il sopralluogo sul cantiere e l’annuncio del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà che i lavori dell’importante arteria stradale che unirà il mare alla montagna, sono alla fine, facendolo passare come un risultato della Metrocity, il coordinatore di Forza Italia, il deputato Francesco Cannizzaro lo attacca, ricordandogli come quest’opera sarà realizzata grazie ad un provvedimento della Regione Calabria. “Nel vano tentativo di riscattare un’immagine ormai avariata, il Sindaco Falcomatà è in preda ad un vero e proprio delirio. Non si spiega altrimenti il suo ultimo exploit in cui cerca di intestarsi persino la realizzazione della Gallico-Gambarie, in cui il suo merito è esattamente pari allo zero. Reputo questa sua ultima velleità, non solo uno sgarbo istituzionale nei confronti di chi ha realmente lavorato e combattuto in questi anni per concretizzare un’opera così importante, ma anche un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dei cittadini di Reggio e dell’Area metropolitana, tentando di vendere come proprio risultato qualcosa che invece è stato fatto da altri. Io la chiamo mistificazione della realtà. Perché ad oggi, nell’ambito dei lavori della Ga-Ga, l’unico atto della Città Metropolitana (che è ente attuatore) è quello di aver approvato in Consiglio la variazione di bilancio con cui, al finanziamento iniziale di 65 milioni di euro, si aggiungono i 9,5 che nei mesi scorsi la Regione a guida Roberto Occhiuto ha stanziato per sopperire al caro-prezzi dei materiali. Sostanzialmente, un semplice atto dovuto, come per tutte le altre opere interessate dalle nuove disposizioni normative nazionali”.