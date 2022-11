Galluzzo (FdI): "Riconversione degli ospedali siciliani è priorità assoluta" - Tempostretto

Il deputato regionale venerdì sarà alla manifestazione in difesa dell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto

“L’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto è una priorità. Quale componente della VI Commissione Salute ho ricevuto massima condivisione per l’inserimento all’ordine del giorno del problema delle strutture ospedaliere siciliane, asservite in questi anni all’emergenza Covid-19. Strutture che oggi si trovano in crisi ad affrontare non poche difficoltà'”. A dichiararlo è il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, Pino Galluzzo, il quale ha voluto ringraziare “tutti i colleghi componenti della Commissione che hanno condiviso e affrontato la proposta come argomento prioritario per la sanità pubblica siciliana”.

Galluzzo nei giorni scorsi ha avviato delle interlocuzioni con l’assessore regionale alla Sanità, Giovanna Volo, per invitarla a un sopralluogo nel nosocomio della città del Longano. “Venerdì mattina – ha concluso il deputato regionale – prenderò parte alla manifestazione organizzata dal Comitato civico a tutela del Cutroni Zodda: Difendiamo il nostro Ospedale. In quella occasione avrò modo di confrontarmi con i cittadini”.

Il sindaco invita alla manifestazione del 2 dicembre

Sottolinea a sua volta il sindaco Giuseppe Calabrò: “I cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto e del comprensorio pretendono che il “Cutroni Zodda” riacquisti la sua dignità di ospedale, almeno di ospedale di base come è scritto a chiare lettere nella programmazione regionale. Per questa ragione il Comitato cittadino in difesa dell’ospedale ha promosso per il prossimo 2 dicembre una manifestazione pubblica, con un corteo che a partire dalle 9,30 si muoverà da Piazza Duomo lungo le principali vie cittadine. Alla manifestazione parteciperanno tutte le forze sociali e sindacali, il mondo dell’associazionismo ed i ragazzi delle scuole cittadine, i nostri figli. Ci sarò anch’io e saranno in prima linea tutti i sindaci del Distretto socio sanitario 28 in rappresentanza delle comunità”.