Galluzzo in visita al San Vincenzo di Taormina: "Porterò in commissione Salute le mie proposte" - Tempostretto

ll deputato regionale ha incontrato il personale e visitato il reparto di Cardiochirurgia pediatrica

TAORMINA – Il deputato regionale Pino Galluzzo in visita all’ospedale San Vincenzo di Taormina, dove ha incontrato Agata Polonia del Tribunale dei diritti del malato. Si è inoltre recato nel reparto di Cardiochirugia Pediatrica e ha voluto anche ascoltare il personale di tutto l’ospedale sul funzionamento generale. “Nei prossimi giorni – ha anticipato Galluzzo – formulerò in Commissione salute le mie proposte. Ci tengo a sottolineare che il mio impegno è totale e in misura identica per tutto il territorio siciliano. La Sanità va vista in una visione d’insieme e non si possono fare lotte tra poveri vista la carenza importante di medici ad ogni livello”.

“In un momento storico in cui la Sanità italiana soffre dovunque – ha aggiunto il deputato regionale – bisogna ragionare sulle soluzioni e non alimentare fuochi che disorientano la cittadinanza. In altre parole: ogni ottima realtà va rafforzata e laddove non funziona bisogna trovare le soluzioni. L’unico grande ostacolo è la carenza dei medici, dovuto al numero chiuso, i cui risultati negativi li raccogliamo oggi”.