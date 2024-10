Gambarie. Ancora nessuna traccia del cercatore di funghi disperso

L’uomo era uscito di casa, nella mattinata di ieri, per andare a cercare funghi senza farvi più rientro. A lanciare l’allarme è stata la moglie

GAMBARIA – Sono proseguite per tutta la notte le ricerche, da parte dei tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – Cnasas, del fungaiolo sessantacinque disperso dal primo pomeriggio di ieri, nei boschi in zona laghetto Rumia, nei pressi di Gambarie.



L’uomo era uscito di casa, nella mattinata di ieri, per andare a cercare funghi senza farvi più rientro. A lanciare l’allarme è stata la moglie. Riprese, già dalla prime luci, le ricerche che vedono impegnati tecnici della Stazione Alpina Aspromonte.



Presenti da ieri, sul posto, anche I Carabinieri di Villa San Giovanni, Santo Stefano d’Aspromonte, San Roberto, i Carabinieri forestali e i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, Santo Stefano d’Aspromonte e Villa San Giovanni.