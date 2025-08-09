 Ganzirri. "L'Amam interviene ma la pozzanghera ritorna"

Segnalazione WhatsApp

sabato 09 Agosto 2025 - 11:08

Segnaliamo alla stessa partecipata. Numero WhatsApp al 366.8726275

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “A Ganzirri, da diversi giorni in via Consolare Pompea, una grossa pozzanghera aveva già scavato una buca nell’asfalto, creando disagi alla circolazione. Ieri mattina, 8 agosto, sono intervenuti (su disposizione dell’Amam, n.d.r.) per sostituire il tubo da cui fuoriusciva l’acqua, ma la situazione, invece di migliorare, è peggiorata: la pozzanghera ora è ancora più estesa e l’acqua continua a ristagnare. Nella foto si vedono i birilli che segnalano lo scavo appena ricoperto, circondati dall’acqua. Mentre gli operai lavoravano non c’era acqua sulla strada. Quella che si vede in foto è arrivata dopo i lavori”.

Pozzanghera in strada

