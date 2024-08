La segnalazione di una lettrice

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al numero 366.8726275: “Vi chiedo di aiutarmi a denunciare una situazione esorbitante già segnalata a Messina Servizi. Si tratta di una nuova discarica fai da te emersa la scorsa settimana a causa di incivili non degni di appellativi. Si trova a Ganzirri, angolo tra via Lancistore e via Marina”.