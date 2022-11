Garofalo, ex Akademia: "Esordire a Messina mi ha aiutato, mi sento a casa" VIDEO - Tempostretto

La schiacciatrice del Marsala Volley ha battuto la sua ex squadra: "Bello rivedere tutti, non escludo in futuro un ritorno a Messina"

MESSINA – Domenica in campo per il debutto casalingo della Desi Shipping Akademia Messina cinque giocatrici che hanno conquistato la storica promozione nella scorsa stagione. A Varaldo, Composto, Martilotti e Muzi in maglia Akademia Sant’Anna si è aggiunta l’ex Elisamaria Garofalo ora schiacciatrice della Sigel Marsala Volley.

Per Garofalo è stato l’esordio assoluto in serie A e come ci ha raccontato: “Ripartire da Messina mi ha aiutato un sacco, ero molto emozionata. Giocare qui era si in trasferta, ma mi sono sentita molto a casa”. Nella passata stagione Elisamaria ha contribuito alla promozione di Akademia Sant’Anna in A2 con 68 punti totali, andando per tre volte in doppia cifra. Nella squadra allenata da coach Gagliardi ha iniziato quasi come riserva di Liguori e Martilotti, col passare delle partite è cresciuta tanto da diventare un elemento quasi fisso nelle rotazioni del tecnico barese con le due più esperte giocatrici.

Sul passaggio da Messina a Marsala Garofalo ha confermato quando aveva detto il presidente Costantino: “C’erano incertezze all’inizio del mercato messinese“. L’insicurezza più grande era quella di non avere un palazzetto omologato in tempo per l’iscrizione al campionato. Per i tifosi messinesi però la speranza di rivedere Elisamaria in futuro nuovamente in maglia Akademia Sant’Anna non è vana.

Intervista a Elisamaria Garofalo

Elisamaria Garofalo è una schiacciatrice classe 2002 di Velletri (Roma). Nel Lazio inizia la sua carriera pallavolistica nell’Aprilia per tre stagioni ottenendo nel 2018/2019 la promozione in A2 sotto la guida tecnica di Nino Gagliardi.

Nel 2020/2021 gioca a Cisterna di Latina, fino ad approdare in Sicilia nella passata stagione dove ottiene ancora una promozione in A2 con l’Akademia Sant’Anna dove ritrova Gagliardi. A luglio il passaggio al Marsala Volley che le permette di esordire finalmente in una serie A conquistata due volte.

Che effetto ti ha fatto giocare contro la tua ex squadra arrivata in questa categoria anche grazie a te?

“Sicuramente un’emozione fortissima venire qui a Messina e giocare il campionato che abbiamo vinto l’anno scorso. È stato veramente bello rivedere tutti perché abbiamo creato un bel rapporto l’anno scorso”.

Hai scambiato qualche parola con le ex compagne? Sei stata agguerrita in campo.

“Dopo la partita un po’ di chiacchiere così. Prima solo un in bocca al lupo da vere amiche e di vero cuore. La tensione agonistica è sempre quella di vincere, chiunque ci sia dall’altro lato. Ho chiuso gli occhi e ho giocato”.

Con Akademia numero 13 e approdo in A2, a Marsala ancora numero 13 e inizio in A2.

“Indosso il numero 13 da ormai 5 anni, lo avevo anche ad Aprilia quando vincemmo la B1. Spero sempre di ottenerlo, non c’è un vero motivo dietro la mia scelta. La prima volta ad Aprilia il 5 era occupato e ho scelto questo che mi piaceva e me lo sono tenuto.

C’erano molte incertezze all’inizio del mercato per Messina, ci sono stati anche altri fattori che hanno contribuito alla mia scelta per Marsala ed è andata come è andata. Sicuramente non escludo un ritorno futuro a Messina”.

