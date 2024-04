Germanà: “Basile peggio dei no ponte, quante bufale”

Nuovo attacco del senatore leghista dopo la nota del sindaco sulla gestione della grande opera a Messina

MESSINA – Germanà risponde a Basile: continua il ping-pong polemico tra i due sul ponte. Afferma il senatore e candidato alle Europee per la Lega: “Apprezzo le parole del sindaco che dice di voler tutelare Messina nel delicato momento che stiamo vivendo, ma mi chiedo chi sia il suggeritore di turno di alcune sciocchezze. Federico II (secondo De Luca ) infatti dice che non c’è abbastanza acqua per i cantieri del Ponte e si deduce che ingegneri, geologi, tecnici di tutto il mondo che hanno studiato il progetto per anni non se ne siano mai accorti. A questo punto, seguendo il suo ragionamento, dovrò chiedere con urgenza un incontro al ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, ai vertici Webuild, Anas e Ferrovie dello Stato per bloccare immediatamente i cantieri in corso in Sicilia lungo la rete ferroviaria, stradale, autostradale, o sui viadotti, porti e gallerie”.

E insiste il il vice capogruppo della Lega a Palazzo Madama: “Scherzi a parte, il nuovo Federico Accorinti ha superato nelle bufale persino i no ponte più apocalittici che annunciano il prosciugamento dei laghi e l’insorgere di patologie fatali. Non mi resta che scrivere agli ordini professionali affinché spieghino al sindaco quale sia il reale fabbisogno di acqua, che serve solo per le fondazioni. Il resto sono conci di cemento armato precompresso realizzati in altra sede e assemblati in cantiere”.

Foto tratta dalla pagina Fb del senatore Germanà.

Articoli correlati