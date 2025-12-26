 Messina. Litiga con il marito e lo accoltella la sera di Natale, arrestata una 49enne

Redazione

venerdì 26 Dicembre 2025 - 11:20

Intervento dei carabinieri nella zona nord della città per un tentato omicidio. La donna lo ha colpito con un coltello da cucina

MESSINA – Lo ha colpito con un coltello da cucina dopo una lite. Nella serata di Natale, in un’abitazione della zona nord della città, i carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato una 49enne per tentato omicidio ai danni del marito.

Ad allertare i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia e della Stazione di Faro Superiore è stato il personale del “118”, intervenuto presso l’abitazione della coppia per medicare l’uomo.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dai militari hanno consentito di appurare che, poco prima, i coniugi avevano avuto un litigio. E poi è avvenuta l’aggressione con il coltello da cucina.
La prima ricostruzione eseguita dai carabinieri ha infatti consentito di rinvenire e sequestrare il coltello utilizzato e di procedere all’arresto in flagranza della donna, successivamente portata al carcere di Gazzi, a Messina.

L’uomo, invece, è stato trasportato all’ospedale “Papardo”, dove è tuttora ricoverato.

