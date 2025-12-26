Messina. Litiga con il marito e lo accoltella la sera di Natale, arrestata una 49enne

Intervento dei carabinieri nella zona nord della città per un tentato omicidio. La donna lo ha colpito con un coltello da cucina

MESSINA – Lo ha colpito con un coltello da cucina dopo una lite. Nella serata di Natale, in un’abitazione della zona nord della città, i carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato una 49enne per tentato omicidio ai danni del marito.

Ad allertare i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia e della Stazione di Faro Superiore è stato il personale del “118”, intervenuto presso l’abitazione della coppia per medicare l’uomo.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dai militari hanno consentito di appurare che, poco prima, i coniugi avevano avuto un litigio. E poi è avvenuta l’aggressione con il coltello da cucina.

La prima ricostruzione eseguita dai carabinieri ha infatti consentito di rinvenire e sequestrare il coltello utilizzato e di procedere all’arresto in flagranza della donna, successivamente portata al carcere di Gazzi, a Messina.

L’uomo, invece, è stato trasportato all’ospedale “Papardo”, dove è tuttora ricoverato.