117 anni dal terremoto del 1908, Messina non dimentica IL PROGRAMMA

Le iniziative in città dal 27 al 29 dicembre, tra Comune e Gruppo "Padre nostro... padre di tutti"

MESSINA – 28 dicembre 1908: Messina ricorda il terremoto e i suoi effetti devastanti. Anche quest’anno, in occasione della commemorazione, l’amministrazione del sindaco Federico Basile ha promosso una serie di iniziative, dal 27 al 29 dicembre, con il supporto e in sinergia con associazioni, comitati e istituzioni del territorio. Primo ppuntamento sabato 27 dicembre al Palacultura Antonello, alle ore 17, dal titolo “Alba Funesta: Cronaca dell’ora in cui si cancellò la storia – VII Edizione, nel 117esimo Anniversario del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908”. Secondo appuntamento domenica 28 dicembre con la cerimonia istituzionale in ricordo delle vittime che si terrà in “Largo 28 Dicembre 1908”, alle ore 11.30, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e della cittadinanza.

Il calendario degli appuntamenti, coordinati dall’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, ha preso via venerdì 19 dicembre con l’evento “Quando Messina non ebbe un domani”, un contest di linguaggi artistici ispirati all’opera di Julien Green dedicata al terremoto di Messina, a cura di Terremoti di Carta e Astra Laboratorio Permanente per Attori.

Gli appuntamenti per ricordare il sisma del 1908

SABATO 27 DICEMBRE

Ore 10.00 – Cimitero Monumentale – Rosario “DELLA MEMORIA”, percorso itinerante di preghiera lungo i viali del Gran Camposanto con raduno all’ingresso della porta centrale. A cura del Gruppo “Padre nostro…Padre di tutti”

EVENTO COMMEMORATIVO ISTITUZIONALE

Ore 17.21 – Palacultura “Antonello” ALBA FUNESTA: Cronaca dell’ora in cui si cancellò la storia – VII Edizione

Evento commemorativo del 117° Anniversario del Terremoto di Messina del 28 dicembre 1908

Saluti del Sindaco

Simulazione acustica in sala dei 32” della scossa che rase al suolo Messina

Per non dimenticare:

Proiezione di filmati, immagini e letture sul Terremoto

L’incendio del Municipio e dell’anagrafe

Il terremoto e i soccorsi internazionali.

Con la partecipazione di Daniele Gongiaruk, Alessandra Di Giacomo e Nino Femminò. Commento musicale di Cesare Natoli. Conduce Letizia Lucca. Supporto tecnico audio e luci Antonio Grasso e Giovanni Rando; video-editing Andrea Parisi.

Saluti degli Assessori alle Politiche Culturali e alla Protezione Civile e del Gruppo di Volontariato della Protezione Civile

Concerto dell’Orchestra da Camera di Messina diretta dal Maestro Michele Amoroso, con Altero Arena (1° violino) e Giulia Greco (Soprano). Brani di Verdi, Mascagni, Mozart, Casalaina. A cura dell’Associazione Musicale Vincenzo Bellini.

Con la partecipazione della Società di Danza Messinese diretta da Fabio Mollica. Conduce la giornalista Letizia Lucca.

Domenica 28 dicembre

Ore 9.00 – Gran Camposanto

Deposizione della Corona d’alloro in memoria delle vittime del Terremoto, alla presenza del M.R. Padre Marco D’Arrigo Parroco della parrocchia SS. Pietro e Paolo. A cura del Comune in collaborazione con Comitato Cittadino “100MESSINESI per MESSINA2MILA8”

Ore 09.30 – Gran Camposanto – “Messina 1908-2025, le ali della Memoria”. Passeggiata storico artistica dentro il Gran Camposanto, a cura del dott. Giuseppe Finocchio

Ore 09.30 – Chiesa SS. Annunziata dei Catalani – Seminario Interdisciplinare sul terremoto 1908. “IL TERRITORIO – LA STORIA – LA RICOSTRUZIONE” – 4° Edizione

Interventi: Rosa Fontana, Presidente Associazione Calabria Spagna; Domenico Mazza, Autore del volume: “Il lungo terremoto”, – Carmelo Miceli Autore del volume: “Rimango a Messina non andate via”. Modera: Marco Grassi, Consigliere Nazionale FIDAM, a cura dell’associazione Amici del Museo “Franz Riccobono” e della Nobile Arciconfraternita dei Catalani.

Ore 10.00 – Largo Risorgimento – Ricordo delle Vittime presso la Targa commemorativa del Centenario del Terremoto, a cura del Comitato Cittadino “100MESSINESI per MESSINA2MILA8”.

ore 11.00 – Piazzetta Micheli (fronte Prefettura). In ricordo dell’opera di ricostruzione morale e materiale svolta dal deputato On. Giuseppe Micheli nei primi mesi successivi al disastro, a cura del Comune e del Comitato Cittadino “100MESSINESI per MESSINA2MILA8”.

Ore 11.30 – Largo 28 Dicembre 1908 (dietro il Campanile del Duomo intitolato alle vittime del sisma) – Cerimonia ufficiale di Commemorazione alle Vittime del Terremoto, ai superstiti e agli orfani. Alla presenza del Sindaco e delle Autorità militari, civili e religiose. Deposizione Corona d’Alloro; Silenzio d’ordinanza a cura della Brigata AOSTA

Ore 20.00 – Cattedrale – Concerto commemorativo Lirico – Sinfonico diretto dell’Orchestra da Camera “Bulgaria Classic” diretta dal M° Orazio Baronello. Presenta la giornalista Rachele Gerace.

Lunedì 29 dicembre

Ore 10.00 – Largo Seggiola – Deposizione corona d’alloro al Monumento di Elena di Savoia, eroica soccorritrice di Messina dopo il terremoto, a cura del Comune e dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon

Ore 10.00 – Per le vie della Città…tra fede e memoria. Raduno Piazza San Vincenzo, arrivo alla Chiesa Di Santa Maria di Portosalvo, a cura del Gruppo “Padre nostro…Padre di tutti”

Ore 11.00 – Passeggiata a Mare – Deposizione di un omaggio floreale alla targa marmorea “Via Marinai d’Italia”, a cura del Gruppo A.N.M.I “M.O.V.M. Luigi Rizzo” – sezione di Messina

Ore 17.00. Chiesa Santissima Annunziata dei Catalani – Memoria delle vittime e dei dispersi nel sisma. Tavola rotonda: “28 dicembre 1908: cesura e/o continuità?“, con Sergio Todesco, Federico Martino, Giuseppe Restifo. Introduce Dino Calderone, conclude l’Assessore Enzo Caruso. A cura del Comitato “Messina 908”.

Ore 9.00 – 20.00 Lunedì 22 – Domenica 28 dicembre – Atrio Palazzo Zanca

Esposizione di materiale e video sulla Protezione Civile e sulle buone pratiche di comportamento relativi alla XIV edizione della Settimana della Sicurezza “MESSINA RISK SIS.MA. 2025: Esercitazioni di Protezione Civile”, a cura dell’Assessorato Protezione Civile, del Servizio di Protezione Civile, del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Città di Messina.

Esposizione di materiale e video sulla Protezione Civile a cura del Lions Messina Peloro e Lions Alert Team Distretto 108 YB Sicilia, su “MESSINA 28 dicembre 1908: Per non dimenticare” – “Una città che vuole essere preparata”. Proiezione di un video predisposto da Valerio Vella in occasione del centenario del terremoto, con lettura di brani dell’attore Massimo Mollica su testi di Maksim Gorkiy tratti da “28 Dicembre – Il terremoto di Messina e Reggio Calabria”.

Le iniziative del Gruppo “Padre nostro… Padre di tutti”

In occasione del 117° anniversario del terremoto del 1908, il Gruppo “Padre nostro … Padre di tutti” ha programmato due appuntamenti.

Sabato 27 dicembre, alle ore 10:00 presso il cimitero monumentale si pregherà il rosario in modo itinerante per “ricordare: i fratelli messinesi morti durante la catastrofe e tutti coloro che si sono mostrati solidali nell’aiuto concreto per la ricostruzione della città”.

Lunedì 29 dicembre, alle ore 10, con partenza da Piazza san Vincenzo, un percorso della “Memoria” per le vie della nostra città, per “conoscere il passato e la cultura del nostro territorio e per riscoprire la nostra identità”.