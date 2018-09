Una scritta sul portale del Duomo. Domani il flash mob anti imbrattamento

Un atto vandalico ai danni della Cattedrale, una scritta con pennarello indelebile ha macchiato il trecentesco portale in marmo sopravvissuto al sisma del 1908, scatenando un'onda di indignazione tra gli utenti della rete.

Domani, dalle 11.30, presso il sagrato del Duomo, #MarmOffeso, il flash mob di denuncia contro l'imbrattamento. La manifestazione, promossa dall'associazione Puli-AMO Messina, prevede che i soci dell'Associazione dismettano i consueti panni da volontari, per indossare quelli di antiche sculture del mondo classico, "arredando" così il sagrato della Basilica Cattedrale. Anche in questo caso, qualche immancabile avventore inizierà la sua opera vandalica ai danni delle statue, che lentamente cadranno sotto il peso insostenibile dell'inciviltà. Per partecipare al flashmob è sufficiente portare un lenzuolo o un telo bianco per impersonare una statua, oppure scegliere di imbrattare le sculture lungo il sagrato della Cattedrale.