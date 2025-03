Giallo a Milazzo, identificato cadavere trovato in via Tonnara

Nella tarda mattina di oggi il macabro rinvenimento. I documenti sono di un romano di 57 anni.

Milazzo – Ha una identità il corpo senza vita trovato nella tarda mattinata di oggi in un capannone di via Tonnara a Milazzo. I documenti infatti sono quelli di un uomo di Roma di 57 anni. La Procura di Barcellona è ora a lavoro per chiarire cosa sia accaduto e per confermare che l’identità corrisponda effettivamente a quella che risulta sui documenti rinvenuti addosso al cadavere.

Il rinvenimento risale alla tarda mattinata di oggi. Nel capannone abbandonato nei pressi dell’ex hotel Silvanetta è stato trovato il corpo dell’uomo, in avanzato stato di decomposizione. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno transennato l’area, dei Carabinieri della Scientifica.

Il primo esame indica che la morte risale a qualche giorno fa. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi, dal malore al suicidio.