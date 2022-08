Giardini. Approvati dal Consiglio gli ultimi atti propedeutici al Bilancio di previsione - Tempostretto

Per il vicepresidente Giuseppe Leotta si tratta di un "grande risultato per la comunità"

GIARDINI NAXOS – “L’approvazione della delibera sul Programma Triennale Opere Pubbliche e sul Piano Biennale Forniture e Servizi rappresenta un grande risultato per la comunità”, ad affermarlo è il vicepresidente del Consiglio comunale Giuseppe Leotta. Al termine di una seduta lunga ed impegnativa, il Consiglio ha approvato gli ultimi due atti propedeutici al Bilancio di previsione 2022/2024 che potrà ora essere completato e portato all’attenzione di Giunta e Consiglio.

I servizi che saranno garantiti

Leotta elenca “i risultati conquistati con l’approvazione di questa delibera”. “I più importanti – spiega – sono la conferma del servizio di Assistenza Domiciliare ai disabili gravi; la conferma del servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani che si auspica di poter riattivare grazie ad una richiesta di finanziamento di 1.000.000 di euro a valere su fondi Pnrr (la graduatoria è attesa per dicembre); l’attivazione del nuovo Servizio di assistenza ai disabili gravi nelle scuole; la conferma di alcune progettualità strategiche per cui si è richiesto un finanziamento quale ad esempio: restyling di parte del Lungomare Tysandros per cui si è tanto impegnato il Vice-Sindaco Giuseppe Cacciola; manto in erbetta sintetica e rifacimento tribune del campo sportivo comunale; interventi sull’impianto fognario per circa 250.000 euro”.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’assessore ai Servizi Sociali, Ariana Talio, che con il suo impegno quotidiano ed incisivo è riuscita non solo a confermare ma anche ad ampliare i servizi offerti dal Comune alle fasce più bisognose e fragili quali anziani, disabili, bambini. Un ringraziamento anche al nostro sindaco sempre sensibile a tali tematiche ed ai nostri uffici per l’impegno profuso con una menzione particolare al Responsabile del II Settore, Mario Cavallaro”, aggiunge Leotta.

Rinvio sulle commissioni consiliari

“Infine vorrei esprimere la mia soddisfazione per la decisione assunta dal Consiglio comunale di rimandare al rientro del nostro Segretario Generale la definizione della problematica inerente la composizione delle Commissioni consiliari. E’ stato così evitato che un consigliere sempre attento e partecipe come la consigliera Fichera venisse esclusa dal lavoro delle Commissioni. D’altronde l’argomento, per quanto significativo, non rappresenta un’urgenza rispetto ai veri problemi del paese”, conclude Leotta.