Giardini Naxos. Consegnati i premi dedicati alla memoria dello storico Franz Buda

La terza edizione della kermesse

GIARDINI NAXOS – Grandi temi affrontati nella suggestiva cornice del “Baglio dei principi di Spadafora”, ubicato nella frazione di Trappitello, dove si è tenuta la terza edizione del premio dedicato alla memoria di Franz Buda, attento conoscitore della storia del comprensorio turistico. Un’attività molto riconosciuta. Non a caso si è registrata la presenza del sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi (che ha annunciato il suo progetto a breve termine che riguarda la sistemazione della rete fognaria e una immediata fruizione del cosiddetto “palazzo Paladino”) ed il “vulcanico” assessore, Fulvia Toscano (che ha sottolineato il valore della cultura nella cittadina turistica naxiota).

Come da programma sono stati consegnati riconoscimenti a: Gori Sparacino, direttore di “Iter Vitis” (Itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa); Rosanna Maranto direttore artistico di “Illustramente” (festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia); Aldo Di Blasi studioso della toponomastica di Giardini Naxos (in questo caso a ricevere il premio, perchè Di Blasi è stato impossibilitato ad essere presente, è stato Claudio Buda).

Un premio speciale per la tutela del territorio è stato consegnato ad Ivan Micciulla della Protezione civile di Giardini Naxos protagonista di tanti interventi a salvaguardia di persone o cose. Soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dal presidente del locale Archeoclub, Tamako Sakiko Chemi. Splendide, inoltre, le produzioni artistiche di Stefania Pennacchio, che sono state consegnate ai premiati. Italo Buda, figlio di Franz, che sta continuando la tradizione di famiglia che punta alla salvaguardia culturale del territorio, sta spingendo per l’istituzionalizzazione del premio. Ha moderato l’evento il giornalista, Mauro Romano. Ha promosso la manifestazione l’associazione consumatori Aiace.