Giardini Naxos, lungomare abbellito con 27 opere artistiche in ceramica di Caltagirone - Tempostretto

Già installate le prime sette, realizzate dall’artista Giacomo Dolce

GIARDINI NAXOS – Il lungomare di Giardini Naxos sarà abbellito con 27 opere artistiche in ceramica di Caltagirone, sette della quali sono state già installate. Una di esse rende omaggio a Camilleri. L’idea è stata portata avanti dal vicesindaco Cacciola, per rendere originale il lungomare e allo stesso tempo per dargli una identità con immagini siciliane: carretti, fichi d’india, l’Etna e così via. Le opere sono state realizzate dall’artista Giacomo Dolce.