Giardini Naxos. Tutto pronto per il Naxos Street Fish

Saranno 24 le casette che ospiteranno i migliori street fooder siciliani con le loro proposte gastronomiche

GIARDINI NAXOS – Taglio del nastro giovedì sera alle 18 in via Calcide Eubea, a Giardini Naxos, della prima edizione del ‘Naxos Street Fish’ – fish and more, lo spin off estivo, nato dal format ideato da ‘Eventivamente’. Saranno il sindaco del Comune ionico, Giorgio Stracuzzi, insieme agli assessori comunali, Ivano Cantello, Ferdinando Croce, Fulvia Toscano e all’amministratore di ‘Eventivamente’, Alberto Palella, a dare ufficialmente il via alla kermesse di gusto e cultura che si concluderà domenica 2 giugno.

Il ‘Naxos Street Fish’ nasce in sinergia con il Comune di Giardini Naxos, con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Parco Archeologico Naxos Taormina, Confesercenti Messina e con il supporto partner strategici.

Il PALCO INSTAGRAMMABILE – Un palco davvero ‘instagrammabile’ è stato allestito, vista mare accanto la Nike di Kalkis, la scultura bronzea simbolo di Giardini Naxos, opera d’arte realizzata nel 1965 dallo scultore catanese Carmelo Mendola. Qui si vivranno i momenti centrali della kermesse, la musica live, i dj set, il lancio delle magliette brandizzate ‘Naxos Street Fish’.

Ventiquattro le casette che ospitano i migliori street fooder siciliani con le loro proposte gastronomiche (14 specialità di pesce, 7 altre di salato e 3 di dolce).

Spazio alla cultura e all’economia del mare all’interno dei focus che accompagneranno la quattro giorni.

Si comincia domani alle 18.30 al Parco Archeologico di Giardini Naxos con ‘Il Registro delle identità della Pesca mediterranea e dei borghi marinari: pescato siciliano e specie neglette, sviluppi economico turistici e portuali in Sicilia’, talk con Alberto Pulizzi, dirigente generale del Dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana e Ivano Cantello, assessore Portualità e Pesca Comune di Giardini Naxos.

Sabato 1 giugno (Parco Archeologico Naxos Taormina) ‘Un mare di Sport’, talk con Maurizio Spina, presidente Circolo Nautico Teocle di Giardini Naxos e Ferdinando Croce, assessore allo Sport e Attività produttive Comune di Giardini Naxos.

Domenica 2 giugno (Parco Archeologico Naxos Taormina) il tema è ‘Sulle rotte dei Greci e dei Fenici. Archeologia subacquea e promozione turistica’, talk con Gabriella Tigano, direttrice Parco Archeologico Naxos Taormina; Antonio Barone, direttore della Rotta dei Fenici – Itinerario culturale del Consiglio d’Europa; Maria Costanza Lentini, Archeologa e Fulvia Toscano, assessore alla Cultura e al Turismo Comune di Giardini Naxos.

GLI ORARI DI APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE – Giovedì 30 maggio e venerdì 31 maggio dalle ore 18 all’1. Sabato 1 giugno dalle ore 11.30 alle 15 e dalle 18 all’1. Dom. 2 giugno dalle ore 11.30 all’1 no stop.

LO STREET SULLO SMARTPHONE – Tutto il programma e le novità del Naxos Street Fish 2024 sono consultabili accedendo attraverso il QR code ed il link del sito web. Su questo link di Google Maps le indicazioni per raggiungere la manifestazione.