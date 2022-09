Giardini Naxos. Volontari in azione nella scogliera e in Piazza Kalkis - Tempostretto

Con la collaborazione di tutti è possibile far risplendere una terra magnifica

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La Nike di Kalkis splendida, simbolo per la città di Naxos, rappresenta l’essenza storica di questo territorio. Immaginiamo l’importanza ed il rispetto che i Greci nutrivano per questa terra. Oggi, di questo non vi è più traccia. Confermiamo il ripristino di parte della scogliera e non solo…La sessione di pulizia iniziata dal Porto in direzione della Nike di Naxos (per un estensione di circa 100 mt) si e’ conclusa con un ottimo risultato. Rimane ancora tanto da fare..Ma non solo, grazie al supporto di alcuni cittadini, abbiamo dato luce alle palme presenti in Piazza Kalkis. Un ringraziamento va agli operatori del Servizio di Pulizia Ecolandia di Giardini Naxos per l’immediata disponibilità al recupero del fogliame. Possiamo affermare che con poco e con la cooperazione di tutti è possibile far risplendere questa terra.#RipuliAmo #giardininaxos”.

Nike -Giardini Naxos

Articoli correlati