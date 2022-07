Giardini. Volontari ripuliscono la scogliera: "Ma la situazione è ingestibile" FOTO - Tempostretto

Il gruppo "Naxospearl" denuncia: "Decine e decine di bottiglie scaraventate sulla scogliera, uno scempio ad opera di imbecilli"

GIARDINI NAXOS – L’encomiabile lavoro dei volontari non basta. Nei giorni scorsi, il gruppo “Naxospearl” si è adoperato in una meritevole azione di pulizia della scogliera e di parte della spiaggia di Giardini Naxos. Un intervento che ha consentito la rimozione di numerosi sacchi di rifiuti di ogni tipo. Ma la costante presenza di incivili rischia di vanificare tutto. “Abbiamo provveduto a ripulire – spiegano i volontari in una segnalazione al nostro numero WhatsApp dedicato 366.8726275 – ma la situazione risulta essere ingestibile. Non solo la presenza di plastiche e di qualsiasi altro rifiuto possibile ma l’elevata inciviltà di questi imbecilli fa sì che ci siano decine e decine di bottiglie di vetro scaraventate giù per la scogliera e parte sulla spiaggia che la rende impraticabile e seriamente rischiosa per l’incolumità dei cittadini o vacanzieri, i quali allibiti assistono impotenti al continuo scempio perpetrato nella prima colonia Greca”.