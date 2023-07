Giardino Corallo: “Un salotto aperto a cittadini e artisti” VIDEO - Tempostretto

il 4 agosto il concerto di Fabio Concato

MESSINA. Gli ultimi spettacoli nel 2017, diversi bandi per la gestione non andati a buon fine, l’anno scorso l’affidamento triennale all’associazione giovanile “Development”, da quest’anno un cartellone ricco di eventi e altri ancora da scoprire. È ripartita cosi la nuova vita del Giardino Corallo, storica arena tra via Boner e via Santa Maria dell’Arco, che negli anni ha ospitato musicisti e attori. Ai ragazzi dell’associazione Development, si sono uniti gente esperta nel settore degli spettacoli, fra tutti Lello Manfredi e Valerio Vella. Unanime il pensiero dell’imprenditore e del regista: “Il giardino è uno spazio di tutti e chi vuole esibirsi su questo palco sa che le porte sono aperte”

Tantissimo pubblico per i primi due spettacoli in cartellone, il musicista Alex Britti e il comico Roberto Lipari, il 4 agosto il concerto di Fabio Concato.