Giardino di Montalto, ecco la convenzione. Basile: “Sarà presto riaperto”

A novembre 2018 era stato sospeso l'affidamento a PuliAmo Messina. Verso la soluzione dopo oltre sei anni

E’ rimasto aperto per un anno e mezzo, da maggio 2017 a novembre 2018. Un anno e mezzo in cui il Giardino di Montalto ha avuto un volto nuovo, la bellezza in contrasto al degrado che prima dominava. Merito di PuliAmo Messina, l’associazione di volontari che prima aveva lavorato due mesi per ripulire tutto e poi se n’era presa cura fin quando è stato sospeso l’affidamento, a causa di una discussa festa di Halloween.

Sullo sfondo un mai ben definito conflitto di competenze con la Curia e la Parrocchia.

Da allora sono trascorsi più di sei anni senza che nulla si sia mosso. Tutto fino all’ultima giunta comunale del 2024, quand’è stata deliberata la convenzione tra il Comune di Messina e la Parrocchia “Madonna di Montalto”, proprio per la fruizione del Giardino. Al Comune il compito di prendersi cura della pulizia e della cura del verde.

“Sarà presto a disposizione della comunità” – dice il sindaco Federico Basile. E si spera sia proprio così, a beneficio dei messinesi, che in quel periodo ne avevano potuto godere e ammirare le bellezze, e anche dei turisti, visto che il Giardino e l’adiacente chiesa si trovano su uno dei percorsi più battuti soprattutto dai croceristi.

