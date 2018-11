Giardino di Montalto. Sospeso l'affidamento a Puli-Amo Messina

MESSINA - L'hanno ottenuto in gestione dal Comune e l'hanno riportato a nuova vita. Il Giardino di Montalto era ridotto ad un cumulo di erbacce e sporcizia. I volontari dell'associazione Puli-Amo Messina hanno fatto un gran lavoro, a più riprese, apprezzato da tutta la città. Tutto tranquillo fin quando, per lo scorso 31 ottobre, si stava organizzando un evento a tema Halloween. Il parroco della chiesa che sorge sopra il giardino, don Lorenzo Campagna, non ha gradito e ha chiamato in causa il Comune, subito giunto in soccorso.

Ma non è finita qui, perché il Comune ha sospeso la concessione del giardino all'associazione, con la motivazione che l'obiettivo deve essere solo la libera fruizione dell'area e non l'organizzazione di feste.

"Secondo un certo pensiero - dice l'assessore Dafne Musolino -, se adotti un provvedimento per ristabilire le regole, ti viene rimproverata la mancanza di dialogo. Secondo alcuni avere la gestione di un’area pubblica, a titolo gratuito, renderebbe possibile chiedere il pagamento di un biglietto di ingresso (e l’incasso a chi va?) o organizzare feste a tema senza alcuna misura di sicurezza, esponendo il Comune a responsabilità civili e penali. L’associazione ha chiesto un incontro per esporre le proprie ragioni, di cui si terrà conto. Non appena avverrà l’incontro adotteremo il provvedimento finale".

L'associazione ribadirà che non sarebbe stato imposto alcun biglietto di ingresso, ma ci sarebbe stata solo una cassetta per le offerte, come già successo per altri eventi, utile a raccogliere fondi per le varie iniziative di pulizia in città. Per le misure di sicurezza, invece, era stato aperto un dialogo con la Questura per predisporre la documentazione necessaria. Tutto inutile, perché la stessa associazione, alle prime polemiche, aveva scelto di annullare l'evento.