Giardini di Montalto. Puliamo Messina: "Della Curia o del Comune? Non importa, riapriteli" VIDEO - Tempostretto

Uno spazio negato alla città da più di 4 anni. Il ricordo amaro di chi ha pulito e gestito lo spazio verde fino al 2018

Di Silvia De Domenico

MESSINA – I cancelli si sono chiusi nel 2018 per non riaprirsi più (qui il link della storia). Da allora la natura ha fatto il suo corso e i due anni di pulizia dedicati ai Giardini di Montalto da Puli-amo Messina sono ormai solo un vecchio ricordo. I membri dell’associazione sono stati ascoltati oggi in commissione consiliare, alla presenza degli assessori Francesco Caminiti e Roberto Cicala. Si è parlato ancora una volta di titolarità del luogo, ma il presidente Christian Mangano su una cosa non ha dubbi: “Di chiunque sia, della Curia o del Comune di Messina, è importante riaprirli e ridarli alla libera fruizione”.

Messina ha bisogno di spazi verdi

Messina ha un grande bisogno di spazi verdi e tenere chiusi i cancelli di un luogo in pieno centro e dal panorama mozzafiato sembra un paradosso. Un luogo molto apprezzato anche da turisti e croceristi, anche perché vicino alla chiesa di Montalto che è fra le mete preferite da parte di chi visita la città. Eppure è quanto accade dal 2018 ormai. L’associazione Puli-amo Messina ha gestito gli spazi e si è fatta carico della pulizia dal 2016 al 2018 circa. Tante le domeniche organizzate per pulire, piantare fiori, dipingere e leggere poesie. Il presidente Mangano ricorda con un pizzico di nostalgia quel periodo, ma racconta anche la voglia di non arrendersi e tenere alta l’attenzione sulla riapertura di un luogo che tutti i messinesi apprezzano.