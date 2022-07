Giarre. 32enne di Letojanni trovata morta in casa, fermato il marito. Indagini in corso - Tempostretto

L'allarme era stato lanciato lanciato dal marito

Una 32enne di Letojanni, Debora Pagano, è stata trovata morta domenica pomeriggio nella sua casa di Giarre, dove viveva insieme al marito. A dare l’allarme è stato proprio lui, un 40enne del posto, che ha raccontato ai carabinieri di aver trovato la moglie senza vita. Il marito della donna, Leonardo Fresta (40 anni) al termine dell’interrogatorio del pubblico ministero Fabio Platania e dell’aggiunto Fabio Scavone della Procura della Repubblica di Catania è stato fermato.

La salma della giovane donna (che secondo una prima ricostruzione dell’accaduto sarebbe morta circa 48 ore prima) è stata portata nella camera mortuaria dell’ospedale Cannizzaro di Catania, Si attende l’autopsia per chiarire le cause della morte. La casa è stata sequestrata e sono in corso le indagini.

La notizia è giunta a Letojanni, dove la donna è molto conosciuta e dove risiede la madre della 32enne, che è stata colta da malore e condotta all’ospedale di Taormina per accertamenti.