Gino Astorina in "Fiat Voluntas Dei" al Teatro Annibale di Messina - Tempostretto

Mercoledì 21 dicembre doppia rappresentazione per la rassegna "Espressione Teatro"

MESSINA – Mercoledì 21 dicembre alle ore 17.30 al Teatro Annibale, quarto appuntamento con la rassegna “Espressione Teatro 2023”. Gino Astorina, popolare attore catanese, sarà il protagonista in “Fiat Voluntas Dei”, commedia di Giuseppe Macrì “rivisitata” dal regista Antonello Capodici e prodotta dall’associazione Progetto Teatrando.

La commedia, opera maggiore del Macrì e il copione più rappresentato in Sicilia, mette in scena la quotidianità di una piccola comunità siciliana e le vicende amorose di due giovani innamorati, Paolo e Anna, ostacolati dalle rispettive famiglie. Al centro di questa vicenda c’è il parroco del paese, padre Attanasio, che difende i due giovani. Le scene di “Fiat Voluntas Dei” sono firmate da Salvo Manciagli, i costumi dalla Sartoria Pipi.

In replica lo stesso giorno, 21 dicembre, alle ore 21.00. Info e biglietteria presso il Teatro Annibale

Articoli correlati