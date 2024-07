Gioco d’azzardo, le 4 “antenne” per famiglie e giocatori: aperti i nuovi sportelli d’ascolto

Si trovano a Messina, Sant'Agata di Militello, Merì e Santa Teresa di Riva e sono co-gestiti dall'Asp e da diversi enti del terzo settore

MESSINA – Quattro nuovi sportelli d’ascolto nella provincia di Messina per aiutare i giocatori d’azzardo e le loro famiglie. Il progetto, non a caso, si chiama “Antenne puntate contro il gioco d’azzardo” ed è co-gestito dall’Asp di Messina insieme agli enti del terzo settore che storicamente sono impegnate nell’ambito delle dipendenze patologiche: il centro di solidarietà F.A.R.O., la cooperativa sociale Santa Maria della Strada, l’associazione Le.Lat., la Fondazione antiusura Padre Pino Puglisi, l’associazione Centro studio Horus. Partner è anche l’arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela tramite la Caritas diocesana.

Nel 2023 speso un milione e mezzo di euro

Le quattro “antenne” sono attive già dal mese di giugno. In tutto il territorio messinese, nel solo 2023, è stato speso nel gioco d’azzardo online un milione e mezzo di euro, 3.244 euro pro-capite, un record in tutta Italia. Per questo i punti d’ascolto sono fondamentali come arma di contrasto inserita all’interno del progetto “Prevenzione gioco d’azzardo patologico”, sviluppato dall’azienda sanitaria grazie al fondo ministeriale stanziato con la legge 208 del 2015.

Dove si trovano gli sportelli d’ascolto

Uno dei quattro centri si trova a Messina, presso la Stazione centrale. Gli altri sono a Sant’Agata di Militello, a Merì e a Santa Teresa di Riva. Ognuno di loro ha al proprio interno un’équipe composta da un operatore all’ascolto dedicato all’accoglienza, da un case manager che costruisce la rete di supporto intorno a chi ha bisogno d’aiuto e da psicologi. Gli sportelli d’ascolto vogliono facilitare l’accesso del giocatore ai Servizi per le dipendenze dell’Asp, che procederà poi alla presa in carico del soggetto in questione.

Aperture e funzionamento dei punti di ascolto

Zona città di Messina presso Stazione Centrale di Messina

Aperture: mercoledì (8.30-13.30), giovedì (15.30-20.30), venerdì (08.30-13.30)

Telefono: 347 52 17 284

Zona tirrenica presso Centro Servizi Caritas Diocesana di Patti

via G.Medici, 2 – Sant’Agata di Militello (ME)

Aperture: lunedì (8.30-13.30), giovedì (08.30-13.30), giovedì (14.00-19.00)

Telefono: 334 87 16 406

Zona Milazzo e Isole presso Studio Horus

via Martiri di Nassirya, 18 – Merì (ME)

Aperture: lunedì (15.00-20.00), martedì (08.30-13.30), giovedì (09.00-14.00)

Telefono: 393 35 75 583

Zona ionica presso Parrocchia della Sacra Famiglia

piazza Sacra Famiglia – Santa Teresa di Riva (ME)

Aperture: lunedì (08.30-13.30), martedì (15.00-20.00), giovedì (08.30-13.30)

Telefono: 340 40 32 450