Gioia Tauro. Agente di polizia di 32 anni muore improvvisamente, stroncato da un malore

GIOIA TUARO – Marco De Angelis, 32 anni, giovane agente di Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Investigativa del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro è morto a causa di un malore improvviso. Il giovane agente, originario di Aversa, avrebbe dovuto iniziare il turno di mattina, ma non si è presentato al lavoro stroncato da un malore improvviso mentre si trovava nella sua camera. Sgomento e dolore tra i colleghi che ricordano Marco come un giovane pieno di vita che amava il suo lavoro. Il feretro dell’agente è stato trasferito ad Aversa, dov’è stata allestita la camera ardente.

Sabato alle 11 alla Cattedrale di San Paolo saranno celebrati i funerali.